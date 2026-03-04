＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞昨季、自身初の年間女王となった佐久間朱莉の新たな1年が始まる。最終調整となったプロアマ大会後に行われた開幕前日の会見。新女王は2年連続の戴冠を目指す今季のターゲットに、国内メジャー制覇を掲げた。【写真】昨季女王・佐久間朱莉の豪華ドレス姿4月に初優勝した昨季もメルセデス・ランキング（MR）1位と並んでターゲットに定