＜ブルーベイLPGA事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞渋野日向子の2026年初戦は、わずか2週間ほど前に確定した。リザーブとして待機していたが、出場枠が下りてきたことで、この中国大会に滑り込むことができた。「ギリギリだったので、ずっと（出場リストと）にらめっこしていました。出られるってなった瞬間、すごく良かったと思ったし、気が引き締まりました」。米5年目のシーズンがい