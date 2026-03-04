＜ダイキンオーキッドレディス事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞米国女子ツアーのタイ、シンガポール戦を終え、ディフェンディングチャンピオンとして沖縄に戻ってきた岩井千怜。海外連戦から日本ツアーへの参戦だか「元気にやってます」と笑顔を見せた。【写真】シャットフェースで振り抜く！岩井千怜の最新スイング米ツアー、春のアジアシリーズ初戦となった「ホンダLPGAタイランド」では、惜