ボートレース尼崎の4日間シリーズは4日、3日間の予選が終了。5日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。2日目まで無傷の4連勝だった数原魁（28＝兵庫）が、1回走りの3日目11Rは6着。2024年8月14日のオール兵庫王座決定戦以来となる3回目の地元優勝戦進出こそ果たしたものの、不完全燃焼の一戦となった。原因は「2日目は問題なかったのに」と振り返った起こし。「急に合ってなかったです。手前の起こしで鳴くんで