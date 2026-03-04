放送作家の野々村友紀子氏（51）がお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演した。吉本興業の養成所「NSC」の講師を10年以上務めている野々村氏。生徒として印象に残っている芸人はいるかと聞かれると「それで言うたら、もう令和ロマンは光りすぎてて」と即答した。講師がそれぞれ生徒を選抜して行う“選抜授業”では、あまりの実力に「取れなかった、逆に。ほっといても絶対売れるというか、なんかもう、出