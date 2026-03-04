あす5日から開幕する歌舞伎座「三月大歌舞伎」では、昼の部にて『加賀見山再岩藤』、夜の部にて『三人吉三巴白浪』が上演される。これに先立ち、漫画家の紗久楽さわ氏がそれぞれの名場面を描き下ろした特別イラストが公開された。【画像】迫力満点！紗久楽さわが描き下ろした『三人吉三巴白浪』公開されたイラストは、幕末の歌舞伎を題材に取った漫画『かぶき伊左』や畠中恵氏による時代小説のコミカライズ作品『まんまこと』