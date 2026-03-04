タレントのLiLiCo（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。自身の国籍について語った。この日のテーマは国際結婚。LiLiCoはスウェーデン出身で、夫は元純烈の小田井涼平だが「ちょっと一つ、今日どうしても言いたいことがありまして」と切り出した。「私は外国人で、日本人と結婚をすると日本国籍になるとみんな思っているんです、日本人は」と言及し、「なりません！」と言