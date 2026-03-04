カゴメの「Beyondオレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」カゴメは、オレンジ果汁を使わずに他の農産物の配合によりオレンジ味を実現したジュースを10日に発売する。天候不順による世界的なオレンジの不作や価格高騰への危機感を背景に開発。約2年かけて「黄にんじん」やリンゴなどの最適な組み合わせを導き出し、味を再現できたという。新商品は「Beyond（ビヨンド）オレンジを使っていないオレンジ味の100％