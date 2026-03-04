森衆院議長（中央）に申し入れ文書を手渡した中道改革連合の重徳国対委員長（右から3人目）ら＝4日午後、国会中道改革連合など野党の国対委員長らは4日、森英介衆院議長と面会し、2026年度予算案の充実審議に力を尽くすよう申し入れた。与党の国会運営を「あしき前例になるだけでなく、民主政治を破壊する暴挙だと断じざるを得ない」と批判した。予算案審議を巡っては、与党が13日の衆院通過案を野党に提示した他、衆院予算委