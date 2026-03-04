今年6月をもって活動終了するスリーピースバンド「SHISHAMO」が4日、ボーカル、ギターの宮崎朝子（31）の体調不良のためファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」の3月6公演の開催を中止することを公式サイトで発表した。2月の4公演も中止となっていた。同時にライブ上映会実施も発表した。同サイトでは「Gt.Vo宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止