大阪市役所＝2024年11月（共同通信社ヘリから）大阪市は4日、建設局の職員が同僚に、特定の地名について「被差別部落や。高校の時に通るのが嫌やった」との差別発言をしたと公表した。横山英幸市長は「人権をないがしろにする重大発言だ。差別に苦しむ方々の信頼を損なったことをおわびしたい」と謝罪し、再発防止策を強化するとした。市では24年、港湾局の職員2人が公用車内で、その場にいない同僚を名指しして差別発言をする