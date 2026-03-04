警視庁電動キックボードの運転で違反をしたが講習を受けなかったとして、警視庁は4日、道交法違反容疑で、千葉県木更津市の自営業の男性（29）を書類送検した。同庁によると、法定の要件を満たす電動キックボードが分類される「特定小型原動機付き自転車」の受講命令違反容疑での摘発は全国初。道交法や同法施行令は、特定小型原動機付き自転車を運転し、信号無視や酒気帯び運転などの危険行為で3年以内に2回以上摘発されると