民事再生手続きを進めていた会社の資金で購入した高級車を第三者名義にして隠したとして、埼玉県警は4日、民事再生法違反の疑いで有料老人ホームなどを運営する「日本ヒューマンサポート」（同県春日部市）の元代表取締役久野義博容疑者（62）＝東京都北区堀船＝を逮捕した。「今は話すことはありません」と供述している。逮捕容疑は2024年2〜5月、同社の財産だった「ランボルギーニ・ウラカン・ステラート」（販売価格約4千万