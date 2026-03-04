2月の衆議院議員選挙で中道改革連合から三重3区に立候補した岡田克也氏の選挙ポスターに「中国」と書かれた紙を貼るなどしたとして男性が書類送検されました。 公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは、三重県桑名市の50代の男性です。 捜査関係者によりますと、男性は1月27日から2月3日にかけて、桑名市内に掲示された岡田克也氏の選挙ポスターに「中国」と書かれた紙を貼ったり、スプレーで落