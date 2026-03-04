資料 暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」です。中東情勢が緊迫化し、中東からの輸入に頼っている原油価格が上がればガソリン価格にも影響が出るかもしれません。生活者はどう感じているのでしょうか。 岡山市のガソリンスタンドには3日、多くの人が給油に訪れました。 （松木梨菜リポート）「一時期よりは落ち着いたガソリン価格ですが、中東情勢の緊迫化により今後再び上がるかもしれま