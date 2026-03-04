イラン情勢の緊迫で事実上封鎖された、エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡。福岡の経済界からも、その影響を心配する声が上がっています。私たちの生活に直結するガソリン価格はどうなっていくのでしょうか。 北九州市戸畑区のガソリンスタンドには、朝から次々に客が訪れていました。そのワケは。■訪れた人「今からガソリンが上がるかもとニュースでやっていたので、ちょっと早めに入れておこうかなと思って。」