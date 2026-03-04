【老後のマネーは総力戦 貯蓄頼みは破綻する】＃1超長期国債で安全確実な老後資金 40年物は過去最高の4.215%「人生100年時代」が当たり前になりつつある。女性は半数以上が「90歳越え」が確実で、男性もどんどん長寿を伸ばしている。喜ばしい限りだが、頭の痛い問題もある。長く生きれば生きるほど、お金がかかるのだ。「老後資金は1億円が必要」──金融機関などが不安をあおるために使う“脅し文句”をご存じだろうか。夫婦の生