宮城県岩沼市の海岸で2025年4月、山形市出身の保育士の女性が殺害された事件の初公判が4日開かれ、被告の男は起訴内容を認めました。殺人などの罪に問われているのは、宮城県岩沼市の無職・佐藤蓮真被告（22）です。起訴状などによりますと、佐藤被告は去年4月、宮城県岩沼市の海岸で、山形市出身の保育士・行仕由佳さん（当時35）の胸などを複数回刺して殺害し、遺体を遺棄したなどとされています。佐藤被告は当初、警察の調べに