「暮らしの民芸」をテーマに国内外のわら細工や竹細工などの日用品の数々を集めた展示会が4日から山形市で始まりました。庄内地方を中心に荷物を運ぶ時に使われた「ばんどり」。鶴岡市で作られた「しめ縄」。県民芸協会などが毎年開催し、ことし51回目を迎えた「民芸展」の会場です。「暮らしの民芸」をテーマに県内はもちろん、秋田や沖縄など日本各地で作られた「籠」や「わらじ」といった日用品およそ250点が展示さ