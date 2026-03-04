日本時間１７時５５分に独非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（2月）17:55 予想53.4前回53.4（非製造業PMI（購買担当者指数）)