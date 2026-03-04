２月イタリア非製造業ＰＭＩは５２．３（前回１月５２．９、予想５２．６） 新規受注の伸びは鈍化も輸出は増加、雇用創出は7カ月ぶりの高水準、インフレ圧力は上昇。 2月はミラノ・コルティナで開催された冬季オリンピックの恩恵を受けた企業もあった。