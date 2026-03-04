判決公判 秋田地裁横手支部 4日 大麻などを所持していた罪に問われた元中学校教諭の男に拘禁刑２年６カ月、執行猶予４年の有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、元中学校教諭で湯沢市の男（４６）は、２０２５年９月自宅で大麻などを所持していた罪に問われていました。 ４日秋田地裁横手支部で開かれた判決公判で平山翔悟裁判官は、「アメリカ留学から帰国後も断続的に大麻を所持・使用し大麻に対する常