南極での任務に向けた訓練が信州で行われています。東御市では、今年11月に南極へ出発する「南極地域観測隊」の候補者などが必要な技能や知識を学んでいて4日、訓練が公開されました。「せーのよいしょー」東御市の「湯の丸高原」で行われている南極地域観測隊の訓練。今年11月に南極に向けて日本を出発する予定の隊員の候補者などおよそ70人が参加しています。訓練は、3月2日から続いていて4日は、野外活動中に氷の割