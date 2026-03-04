先行セールが開催中のAmazon「新生活セール」にて、シャオミやフィリップスのチューナーレステレビがタイムセール価格で販売されている。3月4日14時20分に編集部が確認したところ、シャオミの量子ドットを採用した43型4Kチューナーレステレビ「Xiaomi TV A Pro 43 2026」が通常39,800円のところ25％ OFFの29,800円だった。 ミニLEDを採用した4K/144Hz対応の55型「Xiaomi TV S Pro M