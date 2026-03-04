女優・さとう珠緒のロケ中の姿に注目が集まっている。４日に自身のインスタグラムを更新し、「雨にもマケズ、、、昨日は早朝から台風中継のようなロケ飛ばされそうでした〜」とつづり、悪天候の中傘をさして髪がなびく姿をアップ。「寒暖差が激しいですね体調に気をつけなきゃですね〜」と結んだ。この投稿には「飛ばされなくて良かった」「華奢だと飛ばされてしまうかも」「ゆっくり休んでください」「天気予報の中継の