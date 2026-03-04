オンラインカジノで賭博をしたとして、宮城県警は４日、賭博容疑で楽天の浅村栄斗内野手とコーチ２人を書類送検した。球団は球団所属関係者について、宮城県警が検察庁に書類を送付したと発表。「昨年２月、当球団がオンラインカジノの利用に関し、球団内で自主申告の呼びかけを実施したところ該当者から自主申告があったため、宮城県警にご相談し、捜査にも真摯に対応してまいりました。該当者は、オンラインカジノの違法性を