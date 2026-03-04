アフタヌーンティーの主役スコーン 女子に大人気のアフタヌーンティーの主役といえば「スコーン」。プロが作るサクフワで完璧に腹割れしたスコーンをおうちで再現できたらうれしいですよね。そこで、初心者でも失敗しにくいさまざまなレシピを集めました。 小麦粉とバターの風味◎王道プレーンバターの代わりにクリームチーズをお好みの茶葉で！紅茶スコーンホットケーキミックスで手軽！さつまいもスコーンコツをつかんできれい