ソフトバンクや米大リーグのマリナーズ、ブルージェイズなどでプレー、現在はＢＣリーグ栃木所属の川崎宗則が４日、外務省のインスタグラムに登場。ＶＩＰへ歓迎のメッセージを送った。この日、「マーク・カーニー・カナダ首相及び同令夫人の訪日に際し、カナダに本拠地を置く唯一のメジャーリーグ球団であるトロント ・ブルージェイズに所属していたプロ野球選手、川粼宗則選手がメッセージを寄せてくださいました」の