■これまでのあらすじママ友・佳乃の家を託児所代わりに使っている美月。しかし佳乃が趣味の教室を開くことになり、「こういうのはもう終わりにしたい」と言われてしまう。それでも強引に娘を押し付け、自分は職探しへ。ところが、ブランド品の買い物をしているところを佳乃に見られてしまい!?【美月sideSTORY】朝イチでハローワークに行って、ちょっと息抜きで買い物しただけ。そのあとにちゃんと面接だって行ったのに、佳乃さん