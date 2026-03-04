3月4日に発表された県内のガソリン価格は、前の週から1円あまり値上がりして153.4円と、約2か月ぶりの153円台となりました。4日に発表された、2日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、前の週から1.1円値上がりして153.4円と、約2か月ぶりの153円台となりました。このところ152円台の小幅な値動きで推移してたのが、値上がりに転じた格好です。全国平均は158.5円で、こちらも2025年末以来の158円