子どものことしか話題のない、つまらないおばさんになるつもりなのかと言われた恵美さん。夫にはっきり言われたのはショックだったそうで…、息子のために頑張らないと…と、自分を追い込むようになったのです。＞＞【まんが】拓実の場合