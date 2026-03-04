アメリカ・ニューヨークの空港に現れた男。11年前、千葉県の神社の門などに液体をかけ損壊した疑いで逮捕された金山昌秀容疑者（63）です。医師として働く一方で、宗教家としても活動していました。金山昌秀容疑者（YouTubeより）：「私が十字架にかかって死んだ目的は、あなた方を神の子とするために死にました。イエス様は語っておられます」事件が起きたのは2015年3月、現場は千葉県の香取神宮です。国の重要文化財「楼門」など