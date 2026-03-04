2026WBCの開幕を翌日に控え、侍ジャパンの井端弘和監督が前日会見に臨みました。日本の初戦は6日ということもあり、決戦の地・東京ドームでも少しリラックスした様子で過ごしていたと、選手の状態について明かした井端監督。チャイニーズ・タイペイとの初戦に先発登板予定の山本由伸投手については「勢いをつけていただければいいなと思いますし、彼らしいピッチングをしてくれれば」と期待を寄せました。会見の中では、大谷翔平選