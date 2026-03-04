劇団4ドル50セントの舞台「藤色の封筒〜『救済』に隠された真実〜」が4日、東京・池袋シアターグリーンBOX in BOXで初日を迎えた。出演者たちが初日開幕を前に会見した。希望すると救済資金が手に入る都市伝説「藤色の封筒」に導かれた朝霧真人（宮地樹、25）は新興のサプリメント企業「ウィズダリア」に入社する。“人を信じる”ことで生きている真人だが、そこには不審死の真相に迫ろうとする教育係の西田響（安倍乙、26）と社長