アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月3日（火）の配信では、株式会社yutori代表取締役社長・ゆとりくんこと、片石貴展さんが登場。リスナーからの熱いメッセージに経営者として本気のアドバイスを送った。番組に届いた「最年少上場の記録を抜きたい」「社長になるには何を学ぶべきか」という13歳からの熱いメールに対し、片石さんは「流行ってる