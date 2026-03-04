Genki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」と「元気寿司」は、2026年3月3日から「本鮪中とろとお値打ちフェア」を開催中です。いちごを使ったスイーツメニューも脂のりと旨みが絶妙な「本鮪中とろ」（165円）など、高品質な食材が特別価格で楽しめます。また、熟成させて旨みを凝縮した北海道産「熟成真ふぐ」と、2貫でうれしい「サーモンとびこ塩麹ぐんかん」は、どちらも110円でお得に味わえます。脂