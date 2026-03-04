Yukihide “YT” Takiyamaが、自身名義の3枚目となるアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月8日にリリースする。 （関連：Yukihide “YT” Takiyama、B’zや氷室京介にも信頼される華麗かつ豪快なギターを堪能一夜限りのスペシャルライブを観た） 1st、2ndアルバム同様、YTが全作曲、編曲、プロデュースを手掛ける今作には、巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボӦ