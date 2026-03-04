2026年は『ポケットモンスター』の30周年アニバーサルイヤー。しかしそれだけでなく、『バイオハザード』や『ペルソナ』といった大人気シリーズも、今年で30周年を迎えている。つまりこれらはほぼ同時期に世に送り出されたゲームということになるが、今から30年前の1996年に一体何が起きていたのだろうか。 （関連：【画像あり】2027年に発売される新作『ポケットモンスター波風』）