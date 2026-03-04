4月1日よりテレビ東京ほかで放送がスタートする、沢村一樹がチーフ監督を務めるドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』のメインキャストが発表。W主演を菅井友香と入山法子が務め、稲葉友が共演する。 参考：沢村一樹が連続ドラマ初監督に『水曜日、私の夫に抱かれてください』4月1日より放送 本作は、U-NEXTが手がけるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作を実写ドラマ