シンガーソングライターの大東まみが、本日3月4日にオフィスオーガスタへの所属を発表。あわせて新曲「リフレイン」を配信リリースした。 （関連：山崎まさよし「One more time, One more chance」は『秒速5センチメートル』に欠かせない――“諦めきれない”感情の普遍性） 昨年11月に発表した配信シングル「アヒル」に続く本作は、“何度打ちのめされても走り続けたい”という思