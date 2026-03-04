日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円４４～４７銭と前営業日比０３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円８９～９３銭と同３９銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１５～１６ドルと同０．００２８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS