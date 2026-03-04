“欲しいものは、いつも2つある。”を掲げるフードブランド「2foods（トゥーフーズ）」から、待望の新商品「2Water Ceramide（トゥーウォーターセラミド）」が2026年3月3日より発売されました。冬の乾燥が落ち着くと思いきや、春は花粉による肌のゆらぎや、新生活のストレス、気温の変化など、実はお肌にとって過酷なシーズン……。そんな時期にぴったりの、“飲むだけでうるおいをケアする”新しいインナーケア習慣を紹介します！