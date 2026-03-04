中東の地政学的リスクの高まりを受け、韓国証券市場が「ブラック・ウェンズデー」を迎えた。【注目】日本の経済成長率、27年ぶりに韓国を上回る3月4日、KOSPI（韓国総合株価指数）とKOSDAQ指数は9.11テロやコロナ禍当時の記録を塗り替えて共に暴落し、両市場ともにサーキットブレーカーが発動されるなど、極端なパニック売りの様相を呈した。同日の韓国取引所によると、KOSPIは同日、前取引日比698.37ポイント（12.06％）下落した5