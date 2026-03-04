E7系 JR東日本とJR西日本は、東北～北陸間を乗り換えなしで結ぶ団体専用臨時列車「つながる東北」号・「つながる北陸」号を運転する。運転区間は敦賀～盛岡間で、使用車両はE7系12両編成。通常、北陸～東北間の移動は大宮駅での乗り換えが必要となるが、同列車を利用することで乗り換えなしに両地域を行き来できる。 チケットは旅行会社9社の企画商品として販売する。使用車両となるE7系は北陸新幹線・上