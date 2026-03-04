Appleは、新しいMacシリーズ3製品と新しい「Studio Display」を発表した。いずれも3月4日から予約注文を受け付け、3月11日に発売する。●「M5」「M5 Pro」を発表新しい「MacBook Air」は最新チップの「M5」を搭載し、クリエイティブなプロジェクトから複雑なAIタスクまで、さまざまなワークフローをパワフルにこなすことができる。画面サイズは13.6インチと15.3インチをラインアップ。どちらも標準ストレージは従来の2倍の512G