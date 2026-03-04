３月１日に生まれたゴールが、その後もサッカーファンの間で話題になり続けている。主役はユベントスのポルトガル代表FW、フランシスコ・コンセイソン。セリエA27節ローマ戦（３-３のドロー）で決めた鮮烈な一撃が、さまざまな角度から捉えた映像の公開によって再び注目を集めている。 ０-１で迎えた47分だった。FKの流れからこぼれたボールに素早く反応したDFブレーメルが、優しいタッチでパスを送る。そのボールをペナ