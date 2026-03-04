【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライターのLeinaが、新曲「キャリーバッグ」を3月11日に配信リリース決定。JK画像が解禁された。 さらに翌3月12日には、新宿にてストリートライブを実施することも発表された。 ■“キャリーバッグ”を「都合よく扱われる女性」に例えたLeina流の恋愛ソング 2025年はSNS総再生回数2億回越えの「medicine」をバイラルヒットや、KT Z