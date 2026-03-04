【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月8日（※日本時間）にアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールにて開催される『第79回トニー賞授賞式』が、2026年もWOWOWで生中継・ライブ配信。その番組ナビゲーターに井上芳雄と宮澤エマの出演が決定し、スペシャル・サポーターとして京本大我の出演も決定した。 ■ブロードウェイ演劇の今がわかる