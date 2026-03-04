【その他の画像・動画等を元記事で観る】 B’zが、最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラスした“FYOP＋盤”をリリースすることを発表した。 ■新曲「Heaven Knows」と2025年東京ドーム公演の臨場感あふれる迫力のライブ音源がプラス 2025年11月にリリースした通算23作目のアルバム『FYOP』を携え開催された約7年ぶりのドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、4月から全国ア