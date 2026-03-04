4日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝157円40銭前後と、午後5時時点に比べ4銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円58銭前後と30銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース